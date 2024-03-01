Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования
Киев • УНН
Тернопольское ТЦК обещает содействовать в расследовании смерти 49-летнего мужчины, который потерял сознание на территории Чертковского РТЦК и СП и был доставлен в больницу.
В Тернопольском областном ТЦК проводят расследование относительно смерти 49-летнего жителя Чертковского района, который попал в больницу с территории заведения. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского областного ТЦК и СП, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 27 февраля 2024 года 49-летнему жителю Тернопольщины внезапно стало плохо, начались судороги, упал на землю на территории третьего отдела Чертковского РТЦК и СП.
Работниками территориального центра комплектования была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи.
Мужчину доставили в Бучацкую городскую больницу, медики диагностировали у мужчины приступ судорог, в анамнезе - эпилепсия. 29 февраля мужчина скончался в помещении больницы.
По данному факту проводится расследование. Военнослужащие центра комплектования будут способствовать проведению расследования и выяснению истины по делу. По поводу данной трагедии сочувствуем семье умершего
Напомним
Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона проверит действия служащих ТЦК, на территории которого потерял сознание, а затем в больнице умер военнообязанный. По факту этой смерти возбуждено уголовное производство о превышении власти или служебных полномочий.
По данным правоохранителей погибший 49-летний мужчина болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и синяки.
Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования
Тернопольское ТЦК обещает содействовать в расследовании смерти 49-летнего мужчины, который потерял сознание на территории Чертковского РТЦК и СП и был доставлен в больницу.
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