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Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования

Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:53  •  9772 просмотра

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Тернопольское ТЦК обещает содействовать в расследовании смерти 49-летнего мужчины, который потерял сознание на территории Чертковского РТЦК и СП и был доставлен в больницу.

В Тернопольском областном ТЦК проводят расследование относительно смерти 49-летнего жителя Чертковского района, который попал в больницу с территории заведения. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского областного ТЦК и СП, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что 27 февраля 2024 года 49-летнему жителю Тернопольщины внезапно стало плохо, начались судороги, упал на землю на территории третьего отдела Чертковского РТЦК и СП.

Работниками территориального центра комплектования была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи.

Мужчину доставили в  Бучацкую городскую больницу, медики диагностировали у мужчины приступ судорог, в анамнезе - эпилепсия. 29 февраля мужчина скончался в помещении больницы.

По данному факту проводится расследование. Военнослужащие центра комплектования будут способствовать проведению расследования и выяснению истины по делу. По поводу данной трагедии сочувствуем семье умершего

- заявили в ТЦК.

Напомним

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона проверит действия служащих ТЦК, на территории которого потерял сознание, а затем в больнице умер военнообязанный. По факту этой смерти возбуждено уголовное производство о превышении власти или служебных полномочий.  

По данным правоохранителей погибший 49-летний мужчина болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и синяки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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