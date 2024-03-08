Полиция расследует гибель военнослужащего в Одесской области

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели военнослужащего, тело которого обнаружили прохожие на улице в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию в Одесской области.

Детали

Подольские полицейские расследуют обстоятельства гибели военнослужащего. Его тело сегодня, 8 марта, около семи часов утра обнаружили случайные прохожие на проспекте Шевченко в районном центре - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работники Подольской окружной прокуратуры, другие оперативные службы.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, которое может быть причастно к указанному уголовному правонарушению - информирует полиция.

Контекст

Ранее сообщалось, что в Одесской области на улице обнаружили мертвого мужчину в военной форме.