У Києві двоє чоловіків вночі напали на працівника АЗС після відмови продати алкоголь - поліція

У Києві вночі напали на працівника АЗС у Подільському районі після відмови продавати алкоголь, повідомлено про підозру двом чоловікам, повідомили у ГУНП в столиці у четвер у соцмережах, пише УНН.

Зловмисники, віком 21 та 24 років, у нічний час прийшли до магазину автозаправної станції та вимагали співробітницю продати їм алкоголь. Коли остання їм відмовила, фігуранти вийшли на вулицю та під час раптового конфлікту напали на іншого співробітника, побили його та розтрощили мобільний телефон