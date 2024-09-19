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У Києві двоє чоловіків вночі напали на працівника АЗС після відмови продати алкоголь - поліція

У Києві двоє чоловіків вночі напали на працівника АЗС після відмови продати алкоголь - поліція

Київ • УНН

 • 14948 перегляди

У Подільському районі Києва двоє молодиків побили працівника АЗС після відмови продати їм алкоголь вночі. Нападникам 21 та 24 роки, їм загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство.

У Києві вночі напали на працівника АЗС у Подільському районі після відмови продавати алкоголь, повідомлено про підозру двом чоловікам, повідомили у ГУНП в столиці у четвер у соцмережах, пише УНН.

Зловмисники, віком 21 та 24 років, у нічний час прийшли до магазину автозаправної станції та вимагали співробітницю продати їм алкоголь. Коли остання їм відмовила, фігуранти вийшли на вулицю та під час раптового конфлікту напали на іншого співробітника, побили його та розтрощили мобільний телефон

- повідомили у поліції.

Деталі

Подія відбулась на минулих вихідних у Подільському районі столиці. Згідно із повідомленням, близько 2 години ночі у магазин автозаправної прийшли двоє молодиків, які почали вимагати у працівниці продати їм алкоголь. Жінка їм відмовила, на що останні вчинили конфлікт та вийшли на вулицю, де побачили іншого працівника, 45-річного чоловіка.

"Фігуранти напали на потерпілого та почали бити його ногами та вдарили металевою палицею, від чого останній втратив рівновагу та впав на землю. Під час падіння з кишені автозаправника випав його мобільний телефон, який зловмисники розбили ногою та кинули в потерпілого. Внаслідок побиття чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", - повідомили у поліції.

Поліцейські, як вказано, розшукали нападників та доставили їх до управління поліції.

"Порушниками виявились двоє місцевих жителів 21 та 24 років", - вказали у поліці.

Фігурантам повідомили про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб, із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

Вбивство чоловіка на АЗС: стрілок не може пояснити мотиви, ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів18.09.24, 21:14 • 24274 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
podilПоділ
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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