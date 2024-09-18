Вбивство чоловіка на АЗС: стрілок не може пояснити мотиви, ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів

ukenru
10:16 • 29056 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 60721 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 125257 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 169013 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 243297 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 161048 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 139056 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127803 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 188708 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77313 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 106187 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 109584 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 43896 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 80131 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 55995 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 109547 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 243275 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 188698 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 220013 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 551100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 8110 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 14107 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 21236 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 33294 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 36736 перегляди
Актуальне
Вбивство чоловіка на АЗС: стрілок не може пояснити мотиви, ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів

Вбивство чоловіка на АЗС: стрілок не може пояснити мотиви, ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів

Київ • УНН

 • 24274 перегляди

На АЗС у Києві підозрюваний застрелив 65-річного власника Honda Accord і викрав його автомобіль. Правоохоронці затримали нападника, який не може пояснити мотиви через можливий вплив невідомих препаратів.

Правоохоронці встановили деталі вбивства чоловіка на одній із АЗС в столиці. За даними слідства, підозрюваний з гладкоствольною рушницею в руках підійшов до 65-річного чоловіка і після короткого діалогу здійснив смертельний постріл в голову власника машини. Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає УНН.

"18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки "Derya Сarina X-Celerate CRX 201" в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки "Honda Accord". Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Автівку чоловік припаркував біля гаража, який перебуває у його користуванні, де стояв і його автомобіль. Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів", - повідомили в прокуратурі.

Також зазначається, що під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал, а також документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

В столиці вранці 18 вересня на одній із заправок зловмисник застрелив чоловіка та поїхав з місця. Від вогнепального поранення потерпілий помер. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві.

Правоохоронці встановлюють мотиви затриманого через вбивство чоловіка на заправці у Святошинському районі Києва.

Найближчим часом підозрюваному, який сьогодні, 18 вересня, вбив пенсіонера на одній із заправок столиці, оберуть запобіжний захід.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86