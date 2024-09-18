Вбивство чоловіка на АЗС: стрілок не може пояснити мотиви, ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів
Київ • УНН
На АЗС у Києві підозрюваний застрелив 65-річного власника Honda Accord і викрав його автомобіль. Правоохоронці затримали нападника, який не може пояснити мотиви через можливий вплив невідомих препаратів.
Правоохоронці встановили деталі вбивства чоловіка на одній із АЗС в столиці. За даними слідства, підозрюваний з гладкоствольною рушницею в руках підійшов до 65-річного чоловіка і після короткого діалогу здійснив смертельний постріл в голову власника машини. Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає УНН.
"18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки "Derya Сarina X-Celerate CRX 201" в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки "Honda Accord". Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Автівку чоловік припаркував біля гаража, який перебуває у його користуванні, де стояв і його автомобіль. Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів", - повідомили в прокуратурі.
Також зазначається, що під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал, а також документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо
В столиці вранці 18 вересня на одній із заправок зловмисник застрелив чоловіка та поїхав з місця. Від вогнепального поранення потерпілий помер. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві.
Правоохоронці встановлюють мотиви затриманого через вбивство чоловіка на заправці у Святошинському районі Києва.
Найближчим часом підозрюваному, який сьогодні, 18 вересня, вбив пенсіонера на одній із заправок столиці, оберуть запобіжний захід.