Мотиви затриманого через вбивство чоловіка на АЗС у Києві встановлюються - прокуратура

Правоохоронці встановлюють мотиви затриманого через вбивство чоловіка на заправці у Святошинському районі Києва, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН.

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За попередньою інформацією, як вказали у прокуратурі, близько 7 години ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки Honda Accord, у цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках. "Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом навмисного вбивства 65-річного чоловіка поблизу заправної станції на Кільцевій дорозі (ч.1 ст. 115 КК України).

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Правоохоронці оперативно затримали 41-річного чоловіка неподалік місця злочину в порядку ст. 208 КПК України.

"Наразі мотиви його дій встановлюються", - вказали у прокуратурі.