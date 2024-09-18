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У Києві на АЗС сталась стрілянина: є загиблий, підозрюваного затримали

Київ • УНН

 • 12232 перегляди

На АЗС у Києві стався конфлікт, внаслідок якого один чоловік застрелив іншого. Поліція затримала підозрюваного - місцевого жителя 1983 року народження. Розпочато кримінальне провадження.

В столиці вранці 18 вересня на одній із заправок зловмисник застрелив чоловіка та поїхав з місця. Від вогнепального поранення потерпілий помер. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва. 

Сьогодні близько 07:00 години на одній із автозаправок на Кільцевій дорозі між двома чоловіками виник конфлікт. На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника

- розповіли в поліції.

Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий житель, 1983 року народження.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група районного управління поліції. Зловмисника затримано.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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