У Києві на АЗС сталась стрілянина: є загиблий, підозрюваного затримали
Київ • УНН
На АЗС у Києві стався конфлікт, внаслідок якого один чоловік застрелив іншого. Поліція затримала підозрюваного - місцевого жителя 1983 року народження. Розпочато кримінальне провадження.
В столиці вранці 18 вересня на одній із заправок зловмисник застрелив чоловіка та поїхав з місця. Від вогнепального поранення потерпілий помер. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.
Сьогодні близько 07:00 години на одній із автозаправок на Кільцевій дорозі між двома чоловіками виник конфлікт. На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника
Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий житель, 1983 року народження.
На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група районного управління поліції. Зловмисника затримано.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
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