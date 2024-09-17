В одній зі шкіл Києва стався спалах гострої кишкової інфекції: триває епідеміологічне розслідування
Київ • УНН
У школі Дніпровського району Києва виявлено 5 випадків гострої кишкової інфекції серед учнів. Хворі обстежені та перебувають на лікуванні, триває епідеміологічне розслідування.
Сьогодні, 17 вересня, в одній зі шкіл Дніпровського району Києва зареєстровано 5 випадків гострої кишкової інфекції. Всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій та перебувають на лікуванні, триває епідеміологічне розслідування. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, передає УНН.
Деталі
17 вересня в Дніпровському районі Києва зареєстровано 5 випадки гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів столиці. Наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій та перебувають на лікуванні в медичних закладах міста
Київський міський ЦКПХ МОЗ України вже проінформував Держпродспоживслужбу та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА про випадки захворювання. Наразі триває епідеміологічне розслідування.
В Центрі нагадали, що гострі кишкові інфекції - одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.
Нагадаємо
6 вересня у Києві вже фіксувався спалах гострої кишкової інфекції серед учнів однієї зі шкіл. Частина хворих перебуває на лікуванні в медзакладах, інші проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря.