В одній зі шкіл Києва стався спалах гострої кишкової інфекції: триває епідеміологічне розслідування
Київ • УНН
6 вересня у Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів однієї зі шкіл. Частина хворих перебуває на лікуванні в медзакладах, інші проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря.
Минулого тижня в одній зі столичних шкіл зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Про це заявив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, передає УНН.
Деталі
6 вересня у м. Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. Наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші- проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря
Київський міський ЦКПХ МОЗ України вже проінформував Держпродспоживслужбу та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА про випадки захворювання.
Наразі триває епідеміологічне розслідування.
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Доповнення
Фахівці попереджують, що гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.
Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.
Найпоширеніші симптоми хвороби — слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея.
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