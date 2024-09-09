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В одній зі шкіл Києва стався спалах гострої кишкової інфекції: триває епідеміологічне розслідування

В одній зі шкіл Києва стався спалах гострої кишкової інфекції: триває епідеміологічне розслідування

Київ • УНН

 • 25616 перегляди

6 вересня у Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів однієї зі шкіл. Частина хворих перебуває на лікуванні в медзакладах, інші проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря.

Минулого тижня в одній зі столичних шкіл зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Про це заявив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, передає УНН.

Деталі

6 вересня у м. Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. Наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші- проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря

- резюмували в центрі. 

Київський міський ЦКПХ МОЗ України вже проінформував Держпродспоживслужбу  та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА про випадки захворювання.

Наразі триває епідеміологічне розслідування.

З 2025 навчального року МОН вимагатиме очного навчання дітей в школах 26.08.24, 17:16 • 16136 переглядiв

Доповнення

Фахівці попереджують, що гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Найпоширеніші симптоми хвороби — слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея.

Нагадаємо

Заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубов заявив, що Україна стикається з серйозною проблемою резистентності мікроорганізмів до антибіотиків, яка загострилася через війну. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КиївЗдоров'я

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