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Через війну в Україні є проблеми з призначення антибактеріальної терапії - МОЗ

Київ • УНН

 • 12978 перегляди

Україна стикається з серйозною проблемою резистентності мікроорганізмів до антибіотиків, яка загострилася через війну. Порушені принципи призначення антибактеріальної терапії для поранених і цивільних на різних етапах евакуації.

Україна стикається з серйозною проблемою резистентності мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, яка є гострішою, ніж у багатьох інших країнах.

Про це сказав заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубов.

Ми можемо говорити про глобальну світову проблему, щодо розвитку резистентності мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Якщо говорити про Україну, то на превеликий жаль, ситуація є гіршою ніж для інших країн світу

- сказав Дубов.

За його словами, не раціональне застосування антибактеріальних препаратів сприяє резистентності мікроорганізмів. Він каже, що ця проблема не нова та вже кілька років турбує науковців. 

Через війну, в Україні порушені принципи призначення антибактеріальної терапії, як для поранених так і для цивільних, на різних етапах евакуації та ще багато інших чинників

- додав Дубов.

Нагадаємо

З початку серпня в Україні зафіксовано понад 26 тисяч випадків COVID-19, що є значним зростанням порівняно з червневими показниками, коли захворювань було всього 2300. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Здоров'я

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