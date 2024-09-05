Из-за войны в Украине есть проблемы с назначением антибактериальной терапии - Минздрав

Украина сталкивается с серьезной проблемой резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, которая является более острой, чем во многих других странах.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Сергей Дубов.

Мы можем говорить о глобальной мировой проблеме, по развитию резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Если говорить об Украине, то к большому сожалению, ситуация хуже чем для других стран мира - сказал Дубов.

По его словам, не рациональное применение антибактериальных препаратов способствует резистентности микроорганизмов. Он говорит, что эта проблема не нова и уже несколько лет беспокоит ученых.

Из-за войны, в Украине нарушены принципы назначения антибактериальной терапии, как для раненых так и для гражданских, на разных этапах эвакуации и еще много других факторов - добавил Дубов.

Напомним,

С начала августа в Украине зафиксировано более 26 тысяч случаев COVID-19, что является значительным ростом по сравнению с июньскими показателями, когда заболеваний было всего 2300.