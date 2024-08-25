В Україні від початку літа зафіксували зростання кількості випадків COVID майже у 13 разів - МОЗ

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Київ • УНН

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З початку серпня в Україні зареєстровано більше 26 тисяч випадків COVID-19, що значно перевищує червневі показники. Заступниця міністра охорони здоров'я розповіла про можливість отримання дистанційного лікарняного на 5 днів.

З початку серпня в Україні зафіксовано понад 26 тисяч випадків COVID-19, що є значним зростанням порівняно з червневими показниками, коли захворювань було всього 2300. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

Зі слів Карцевич, з часу пандемії було запроваджено законодавство, яке дозволяє отримати лікарняний дистанційно, що зменшує кількість контактів і дозволяє звернутися до лікаря, перебуваючи вдома, для отримання довідки про непрацездатність на п’ять днів.

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"Але якщо захворювання триває понад п'яти днів, це свідчить про важкі симптоми, тому треба фізично звернутись до лікаря і отримати лікування", - розповіла заступниця МОЗ.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

COVID-19Здоров'я

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