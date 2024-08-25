В Украине с начала лета зафиксировали рост количества случаев COVID почти в 13 раз - Минздрав
Киев • УНН
С начала августа в Украине зарегистрировано более 26 тысяч случаев COVID-19, что значительно превышает июньские показатели. Заместитель министра здравоохранения рассказала о возможности получения дистанционного больничного на 5 дней.
С начала августа в Украине зафиксировано более 26 тысяч случаев COVID-19, что является значительным ростом по сравнению с июньскими показателями, когда заболеваний было всего 2300. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич в эфире «Мы-Украина», передает УНН.
По словам Карцевич, со времени пандемии было введено законодательство, которое позволяет получить больничный дистанционно, что уменьшает количество контактов и позволяет обратиться к врачу, находясь дома, для получения справки о нетрудоспособности на пять дней.
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«Но если заболевание длится более пяти дней, это свидетельствует о тяжелых симптомах, поэтому надо физически обратиться к врачу и получить лечение», - рассказала заместитель Минздрава.
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