В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

В столице растет количество тяжелых больных COVID-19. По состоянию на 20 августа в медучреждениях столицы уже 130 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН.

Детали

Так, если 1 августа в столичных больницах находились 87 пациентов, то по состоянию на 20 августа их уже 130. Причем за последние сутки в медицинские учреждения поступили 34 человека. Это почти вдвое больше чем количество госпитализированных накануне. Также наблюдается тенденция роста уровня заболеваемости и среди детей - отметила Валентина Гинзбург.

Она добавила, что еще одним фактом, вызывающим беспокойство, является увеличение количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке и подключении к аппаратам ИВЛ.

Департамент здравоохранения в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические меры безопасности.

Старайтесь чаще мыть руки или используйте дезинфектанты каждый раз, когда касались предметов общего пользования. По возможности откажитесь от пребывания в многолюдных закрытых помещениях, а если это необходимо - используйте защитные маски - призвала Валентина Гинзбург.

Напомним

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине зарегистрировано 5 случаев нового субварианта коронавируса Omicron - FLiRT. Этот штамм мог спровоцировать значительную часть заболеваний последней эпидемической волны.