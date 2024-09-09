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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 10:39  •  5484 просмотра

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6 сентября в Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одной из школ. Часть больных находится на лечении в медучреждениях, другие проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

На прошлой неделе в одной из столичных школ зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Об этом заявил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней, передает УНН.

Детали

6 сентября в г. Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одного из общеобразовательных учебных заведений г. Киева. Сейчас все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие - проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача

- резюмировали в центре. 

Киевский городской ЦКПХ МОЗ Украины уже проинформировал Госпродпотребслужбу  и Департамент здравоохранения исполнительного органа КГГА о случаях заболевания.

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование.

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Дополнение

Специалисты предупреждают, что острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей.

Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, попадающие в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также в случае несоблюдения гигиены рук.

Самые распространенные симптомы болезни - слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея.

Напомним,

Заместитель министра здравоохранения Сергей Дубов заявил, что Украина сталкивается с серьезной проблемой резистентности микроорганизмов к антибиотикам, которая обострилась из-за войны. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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