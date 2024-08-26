С 2025 учебного года МОН будет требовать очного обучения детей в школах

С 1 сентября 2025 года в Украине будут достаточно жестко требовать выхода всех детей на очное обучение в школах по месту фактического пребывания. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки Оксен Лисовой, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, разрешили ли детям-переселенцам этот год еще учиться онлайн, Лисовой ответил: "Да. Они могут выбирать продолжать учиться онлайн, но мы конечно призываем родителей сознательно к этому отнестись. Еще год онлайна - это довольно трудно".

Поэтому побуждаем, просим рассматривать любые возможности, где ребенок может безопасно учиться очно, пусть ребенок идет и учится очно. Но да, год еще можно будет, но с 1 сентября 2025 года мы будем достаточно жестко требовать полного выхода всех детей по месту пребывания - сказал Лесной.

Напомним

В Минобразования сообщали, что обучение в школах по месту пребывания необязательно в этом учебном году. Но в МОН поощряют родителей по возможности возвращаться к очной форме, чтобы ученики глубже погружались в образовательный процесс, получали больше внимания от учителей и взаимодействовали со сверстниками.

Дополнение

Лисовой сообщал, что в Украине более 10 тыс. школ используют собственные укрытия или укрытия учреждений, которые находятся рядом.

Также он рассказал, что сейчас внимание сосредоточено на строительстве укрытий для школ в регионах, которые больше всего страдают от российских обстрелов. Почти на 85% закрывают все прифронтовые, приграничные регионы этой потребностью.

В июле 2024 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине внедряют стратегию "Школа офлайн" для безопасного возвращения 300 тысяч учеников к очному обучению. План включает адаптацию для различных категорий учащихся, строительство укрытий и сохранение рабочих мест учителей.

МОН про будівництво укриттів в школах: майже на 85% закриваємо всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою