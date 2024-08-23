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В Україні понад 10 тис. шкіл мають укриття або використовують сусідні – МОН

В Україні понад 10 тис. шкіл мають укриття або використовують сусідні – МОН

Київ • УНН

 • 12900 перегляди

Міністр освіти повідомив, що 10553 школи використовують власні або сусідні укриття. На будівництво укриттів у школах виділено 7,5 млрд грн, пріоритет надано прифронтовим територіям.

В Україні понад 10 тис. шкіл використовують власні укриття або укриття закладів, які знаходяться поряд. Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий сказав під час Години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН

10 тисяч 553 школи у нас використовують або власні укриття, або укриття закладів, які знаходяться поряд, і будівель, споруд, які знаходять поряд. Я говорю про ті, які допущені до початку навчального року ДСНС

- сказав Лісовий.

Окрім того, за його словами 1 тисяча 327 шкіл мали укриття на перших поверхах, в тому числі дерев'яні школи.

"Є інженерне рішення сьогодні, яке можна застосувати для того, щоб не допустити невиходу дітей в очне навчання. І питання пошуку коштів, так, є малоспроможні громади, і сьогодні уряд працює над тим, щоб знаходити фінансування для того, щоб дофінансовувати і давати субвенцію на цю мету", - розповів Лісовий.

Також він повідомив, що 7,5 мільярда грн було виділено в цьому році на будівництво укриттів у школах, але пріоритет був наданий прифронтовим територіям, де найгірша ситуація.

"І на наступний рік працюємо на те, щоб допомогти тим громадам малоспроможним, які не можуть навіть модульні укриття найпростіші…", - сказав він.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають повністю реалізувати програму створення укриттів у школах, щоб у новому навчальному році якнайбільше дітей могли піти у школу офлайн.

Кабмін виділив 5 млрд грн на укриття в школах та 216 млн на автобуси20.08.24, 12:27 • 15113 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство

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