В Украине более 10 тыс. школ используют собственные укрытия или укрытия заведений, которые находятся рядом. Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой сказал во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

10 тысяч 553 школы у нас используют или собственные укрытия, или укрытия заведений, которые находятся рядом, и зданий, сооружений, которые находят рядом. Я говорю о тех, которые допущены к началу учебного года ГСЧС - сказал Лесной.

Кроме того, по его словам 1 тысяча 327 школ имели укрытия на первых этажах, в том числе деревянные школы.

«Есть инженерное решение сегодня, которое можно применить для того, чтобы не допустить невыхода детей в очное обучение. И вопрос поиска средств, да, есть малоспособные общины, и сегодня правительство работает над тем, чтобы находить финансирование для того, чтобы дофинансировать и давать субвенцию на эти цели», - рассказал Лисовой.

Также он сообщил, что 7,5 миллиарда грн было выделено в этом году на строительство укрытий в школах, но приоритет был предоставлен прифронтовым территориям, где худшая ситуация.

«И на следующий год работаем на то, чтобы помочь тем общинам маломощным, которые не могут даже модульные укрытия простейшие...», - сказал он.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине должны полностью реализовать программу создания укрытий в школах, чтобы в новом учебном году как можно больше детей могли пойти в школу офлайн.

Кабмін виділив 5 млрд грн на укриття в школах та 216 млн на автобуси