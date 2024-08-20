Кабмин выделил 5 млрд грн на укрытия в школах и 216 млн на автобусы

Кабмин выделил еще около 5 млрд гривен из бюджета на укрытие в школах Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областей. Также распределил почти 216 млн грн на школьные автобусы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Правительство распределило еще около 5 млрд грн из бюджета на укрытия в школах Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областей - сообщил Шмыгаль.

Также, по словам Шмыгаля, правительство распределило почти 216 млн грн на школьные автобусы, которых в этом году уже закуплено более 120 единиц.

В этом году в госбюджете уже было предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство школьных укрытий и 1 млрд грн - на закупку школьных автобусов. Ожидаем, что благодаря выделенным средствам и софинансированию из местных бюджетов в 2024 году будет приобретено не менее 500 школьных автобусов - указал Шмыгаль.

Как считает премьер, таким образом будет обеспечен регулярный подвоз школьников в образовательные учреждения, которые отвечают всем критериям безопасности и где дети смогут учиться очно.

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