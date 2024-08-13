В Украине определили требования к обустройству защищенных пространств в школах

В Украине определили требования по созданию в учебных заведениях защищенных пространств. Это касается школ, где участники образовательного процесса не обеспечены убежищами и противорадиационными укрытиями. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерства образования и науки Украины.

Детали

Речь идет о помещениях на подвальных, цокольных, первых этажах, где можно временно находиться, чтобы защититься от опасностей и средств поражения во время воздушной тревоги.

Отмечается, что указанный порядок касается тех школ, которые расположены в общинах с удовлетворительным или умеренным уровнем риска и где участники образовательного процесса не обеспечены убежищами и противорадиационными укрытиями.

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В правительстве отметили, что использование таких пространств является временным, но они могут обеспечить детям возможность очного обучения, пока для них не обустроят противорадиационные укрытия или сооружения двойного назначения.

Среди основных требований к таким пространствам указано:

расположение пространства в основном здании учебного заведения или близко к нему (рекомендуется до 100 м);

защитные пространства нельзя устраивать рядом с резервуарами с опасными химическими, легковоспламеняющимися, горючими и взрывоопасными веществами;

через защитное пространство не проходят водопроводные и канализационные магистрали, другие магистральные инженерные коммуникации (за исключением внутридомовых инженерных сетей);

пространства не могут подвергаться негативному воздействию грунтовых, поверхностных, технологических или сточных вод;

помещения имеют ровный пол, пригодный для установки скамеек и других мест для сидения и лежания;

пространства обеспечены электропитанием и искусственным освещением;

в помещениях не хранятся легковоспламеняющиеся, химически опасные вещества;

помещение находится в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии (в соответствии с противопожарными и санитарными правилами);

обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, один из которых может быть аварийным (в случае вместимости менее 50 человек и расстояния от самой отдаленной точки помещения до выхода не более 25 м - в нем допускается наличие одного эвакуационного выхода);

приспособлены для свободного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (для учебных заведений, в которых учатся такие дети).

ОВА и органы местного самоуправления в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления должны разработать и утвердить план мероприятий по обустройству защитных сооружений гражданской защиты на период до конца 2027 года и обеспечить его реализацию. - подытоживают в МОН.

Напомним,

В Запорожской области строят 6 подземных школ, которые планируют открыть до конца октября. Такие заведения строятся не только в Запорожье, но и в сельских общинах области.