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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине определили требования к обустройству защищенных пространств в школах

В Украине определили требования к обустройству защищенных пространств в школах

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 15:57  •  5764 просмотра

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МОН установило требования к созданию защищенных пространств в школах без укрытий. Это временное решение для обеспечения очного обучения в общинах с удовлетворительным или умеренным уровнем риска.

В Украине определили требования по созданию в учебных заведениях защищенных пространств. Это касается школ, где участники образовательного процесса не обеспечены убежищами и противорадиационными укрытиями. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерства образования и науки Украины.

Детали

Речь идет о помещениях на подвальных, цокольных, первых этажах, где можно временно находиться, чтобы защититься от опасностей и средств поражения во время воздушной тревоги.

Отмечается, что указанный порядок касается тех школ, которые расположены в общинах с удовлетворительным или умеренным уровнем риска и где участники образовательного процесса не обеспечены убежищами и противорадиационными укрытиями.

Укриття та системи оповіщення: як повномасштабна війна змінила підходи до будівництва шкіл та організації навчального процесу7 августа 2024, 06:34 • 215021 просмотр

В правительстве отметили, что использование таких пространств является временным, но они могут обеспечить детям возможность очного обучения, пока для них не обустроят противорадиационные укрытия или сооружения двойного назначения.

Среди основных требований к таким пространствам указано:

  • расположение пространства в основном здании учебного заведения или близко к нему (рекомендуется до 100 м);
  • защитные пространства нельзя устраивать рядом с резервуарами с опасными химическими, легковоспламеняющимися, горючими и взрывоопасными веществами;
  • через защитное пространство не проходят водопроводные и канализационные магистрали, другие магистральные инженерные коммуникации (за исключением внутридомовых инженерных сетей);
  • пространства не могут подвергаться негативному воздействию грунтовых, поверхностных, технологических или сточных вод;
  • помещения имеют ровный пол, пригодный для установки скамеек и других мест для сидения и лежания;
  • пространства обеспечены электропитанием и искусственным освещением;
  • в помещениях не хранятся легковоспламеняющиеся, химически опасные вещества;
  • помещение находится в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии (в соответствии с противопожарными и санитарными правилами);
  • обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, один из которых может быть аварийным (в случае вместимости менее 50 человек и расстояния от самой отдаленной точки помещения до выхода не более 25 м - в нем допускается наличие одного эвакуационного выхода);
  • приспособлены для свободного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (для учебных заведений, в которых учатся такие дети).

ОВА и органы местного самоуправления в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления должны разработать и утвердить план мероприятий по обустройству защитных сооружений гражданской защиты на период до конца 2027 года и обеспечить его реализацию.

- подытоживают в МОН. 

Напомним,

В Запорожской области строят 6 подземных школ, которые планируют открыть до конца октября. Такие заведения строятся не только в Запорожье, но и в сельских общинах области.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
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