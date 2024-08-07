Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

С начала полномасштабного российского вторжения было уничтожено более 200 школ, еще более 1600 учреждений среднего образования были частично разрушены в результате вражеских атак. Многие школьники были вынуждены учиться дистанционно. Но подготовку к новому учебному году никто не отменял, а в Украине, несмотря на сложную ситуацию, продолжается восстановление поврежденных школ, и даже строительство новых, пишет УНН.

По оценкам Всемирного банка, на полноценное восстановление всех уничтоженных врагом заведений необходимо потратить около 14 миллиардов долларов.

В прошлом году за средства государственного бюджета, местных бюджетов, помощи западных партнеров было восстановлено более 500 учебных заведений.

Правда, строительство новых учебных заведений и восстановление тех, которые были повреждены российскими снарядами, ракетами и бомбами, теперь требует больших капиталовложений. Это вызвано усилением мер безопасности, которые заложены в новые государственно-строительные нормы. В частности, речь идет об обязательном наличии современных укрытий, системы оповещения о воздушной тревоге, модернизированных систем пожарной безопасности.

Частично, государство эти расходы компенсирует. Так, в прошлом году на обустройство укрытий в школах из государственного бюджета было выделено полтора миллиарда гривен. В этом году на цели запланировано 2,5 миллиарда. На конец прошлого года почти 80% школ в Украине были обеспечены укрытиями.

Одной из наиболее пострадавших областей стала Киевская. Здесь разрушениям подверглись 244 школы, садики, учреждения внешкольного и профтехобразования.

Более 120 школ уже восстановлено. Что касается укрытий, то в целом в школах и садах Киевщины сейчас есть 1285 убежищ. По состоянию на конец июля еще 67 укрытий ремонтировали, а еще в 4 образовательных учреждениях планируют установить модульные укрытия. Это позволит увеличить количество мест в укрытиях на более 16 тысяч.

На практике это позволит ученикам активнее посещать школу, и сменить дистанционную, или смешанную форму обучения, на очную. А это очень важно в контексте качества образования. Результаты международного исследования качества образования PISA-2022 показывают, что Украина имеет образовательные потери. Минус 12 баллов по математике, минус 38 баллов по чтению и минус 19 баллов по естественным наукам, если сравнить с результатами 2018 года. На этом фоне усилия вернуть учеников в школы приобретают особое значение.

И на примере Киевщины - этот процесс, накануне нового учебного года, выглядит довольно успешным. Например. в Юровском лицее Гатнянской громады открыли укрытие площадью 725 кв.м, которое вмещает 700 человек одновременно. Здесь учатся 365 детей - преимущественно из сел Юровка и Вита-Почтовая. А в Броварском лицее №1 недавно открыли современное противорадиационное укрытие. Оно рассчитано на 250 человек, оборудовано всем необходимым: есть генератор, санитарные узлы, медицинский блок, комната для хранения продуктов, созданы запасы воды, установлена современная вентиляционная система. Также объект адаптирован для использования лицами с инвалидностью.

Строятся и новые, современные школы. И уже с учетом требований безопасности.

Так, в Броварах завершают строительство школы, которое было запланировано в 2017 году.

"Еще в 2017 году, в рамках реформы образования, мы запланировали строительство современной школы, где будут учиться дети 1-4 классов. Была изготовлена и согласована проектная документация. Работы начались в 2020 году", - вспоминает мэр Броваров Игорь Сапожко.

Понятно, что когда российские оккупанты стояли в окрестностях Броваров, работы на объекте остановились. Впоследствии, пришлось вносить изменения в проект и искать дополнительное финансирование.

Несмотря на это, есть надежда, что школа стоимостью почти 400 миллионов будет закончена до конца этого года, и почти тысяча школьников начнут обучение в новом здании.

"Надо еще обустроить современное укрытие, систему оповещения, обновить систему противопожарной защиты. Надеюсь, что все работы будут завершены до начала 2025 года, и школа откроет двери для первых учеников. Сейчас 80% внутренних работ уже выполнены. Школа рассчитана на 960 учеников. Здесь будут просторные современные классы, спортивный и актовый залы, зоны отдыха. Одним словом, все, что должно быть в школе нового типа", - отмечает мэр Броваров.

Такие школы позволят не только сделать процесс обучения более приятным и эффективным, но и обезопасят школьников от вражеских атак.