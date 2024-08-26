МОН о строительстве укрытий в школах: почти на 85% закрываем все прифронтовые, приграничные регионы этой потребностью

Сейчас сосредоточено внимание на строительстве укрытий для школ в регионах, которые больше всего страдают от российских обстрелов. Почти на 85% закрывают все прифронтовые, приграничные регионы этой потребностью. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки Оксен Лисовой, передает корреспондент УНН.

На вопрос, какое количество школ готово выйти в очное обучение, Лисовой ответил: «Мы будем иметь данные с 15 сентября по конец октября относительно того сколько школ уже использовало уже эти политики и вышло на очное обучение. Надеемся, что в начале года, как минимум 70 тысяч плюс, желательно, чтобы было 100 тыс. + и до конца года по мере того, как будем развивать укрытия эта цифра будет расти».

Он также отметил, что сейчас сосредоточено внимание на укрытиях в регионах, которые больше всего страдают и несут наибольшие риски.

Мы разработали соответствующую методику оценки рисков, имеем красную, оранжевую зону, где мы финансируем в первую очередь строительство укрытий - это прифронтовые, приграничные регионы. Нам удалось достаточно хорошо закрыть эту потребность. 2,5 млрд в бюджете было предусмотрено и дополнительно неделю назад было выделено еще 5 млрд на эту потребность. Мы почти на 85% закрываем все прифронтовые, приграничные регионы этой потребностью и дальше будем работать. Есть поручение, чтобы в следующем году закрывать уже и другие регионы также - рассказал Лисовой.

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Дополнение

Лисовой сообщал 23 августа, что в Украине более 10 тыс. школ используют собственные укрытия или укрытия заведений, которые находятся рядом.