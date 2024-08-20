Должны полностью реализовать программу укрытий в школах - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

  •  80788 просмотра
Еще плюс 1330 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1330 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  36171 просмотра
В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

  •  29593 просмотра
Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

  •  33306 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  71578 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  71578 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  159107 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  277658 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  261840 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  310146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  26334 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  91452 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  83865 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  112451 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

19 августа 2024, 03:11  •  107997 просмотра
Актуальное
Должны полностью реализовать программу укрытий в школах - Зеленский

Должны полностью реализовать программу укрытий в школах - Зеленский

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 14:00  •  2427 просмотра

Read in English

Президент Зеленский отметил необходимость полной реализации программы укрытий в школах для организации офлайн-обучения.

В Украине должны полностью реализовать программу создания укрытий в школах, чтобы в новом учебном году как можно больше детей могли пойти в школу оффлайн. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Детали

Президент отметил, что находясь в Кропивницком участвовал в заседании Конгресса местных и региональных властей, где обсудили многие вопросы, в частности, подготовку к учебному году в школах.

Среди главного - должны полностью реализовать программу укрытий в школах. Чтобы в новом учебном году как можно больше детей могли пойти в школу офлайн. Говорил об этом и с премьер-министром Украины, и с министром образования

- рассказал Зеленский.

По его словам, также были сегодня вопросы по школьным автобусам.

И это надо решить именно так, как говорят в громадах. Чтобы реально обеспечить транспорт для детей. И оперативно. Дал соответствующие поручения чиновникам

- сказал Зеленский.

Дополнение

Кабмин выделил еще около 5 млрд гривен из бюджета на укрытия в школах Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областей. Также распределил почти 216 млн грн на школьные автобусы.

Україна прийме регіональний саміт Коаліції шкільного харчування: що відомо14 августа 2024, 16:32 • 69337 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  14655 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  40549 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  86227 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  100047 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  112624 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112416 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113508 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104340 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89364 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
19 августа 2024, 09:54  •  76454 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Популярные

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  71578 просмотра
Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

Зеленский на Днепропетровщине провел совещание по водоснабжению

  •  33306 просмотра
В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

В Тернопольской области продолжают тушить пожар после ночной атаки рф: спасатели показали последствия

  •  29593 просмотра
Еще плюс 1330 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1330 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  36171 просмотра
Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

  •  80788 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  71578 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  159107 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  277658 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  261840 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  310146 просмотра

Война

Оккупанты накрыли огнем Константиновку: один человек погиб, еще один - ранен

Оккупанты накрыли огнем Константиновку: один человек погиб, еще один - ранен

  •  1756 просмотра
На Покровском направлении ссс рф несут огромные потери - партизаны

На Покровском направлении ссс рф несут огромные потери - партизаны

  •  4332 просмотра
В рф заявили о якобы "освобождении" Нью-Йорка в Донецкой области. В Генштабе ВСУ пока не комментируют

В рф заявили о якобы "освобождении" Нью-Йорка в Донецкой области. В Генштабе ВСУ пока не комментируют

  •  5948 просмотра
Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении снижается, но это не связано с ситуацией в Курске - Лиховой

Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении снижается, но это не связано с ситуацией в Курске - Лиховой

  •  5403 просмотра
Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

  •  11669 просмотра

политика

Зеленский на днях будет говорить с представителями Вселенского патриарха Варфоломея

Зеленский на днях будет говорить с представителями Вселенского патриарха Варфоломея

  •  6547 просмотра
Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

  •  11669 просмотра
Зеленский заявил, что готовится усиление ПВО Украины

Зеленский заявил, что готовится усиление ПВО Украины

  •  10644 просмотра
Рада назначила «слугу народа» Бакумова главой ВСК по фортификациям и дронам вместо Задорожного

Рада назначила «слугу народа» Бакумова главой ВСК по фортификациям и дронам вместо Задорожного

  •  8194 просмотра
Зеленский в Кропивницком посетил предприятие с сельскохозяйственного машиностроения

Зеленский в Кропивницком посетил предприятие с сельскохозяйственного машиностроения

  •  13036 просмотра

Война

Оккупанты накрыли огнем Константиновку: один человек погиб, еще один - ранен

Оккупанты накрыли огнем Константиновку: один человек погиб, еще один - ранен

  •  1756 просмотра
На Покровском направлении ссс рф несут огромные потери - партизаны

На Покровском направлении ссс рф несут огромные потери - партизаны

  •  4332 просмотра
В рф заявили о якобы "освобождении" Нью-Йорка в Донецкой области. В Генштабе ВСУ пока не комментируют

В рф заявили о якобы "освобождении" Нью-Йорка в Донецкой области. В Генштабе ВСУ пока не комментируют

  •  5948 просмотра
Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении снижается, но это не связано с ситуацией в Курске - Лиховой

Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении снижается, но это не связано с ситуацией в Курске - Лиховой

  •  5403 просмотра
Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

  •  11669 просмотра

политика

Зеленский на днях будет говорить с представителями Вселенского патриарха Варфоломея

Зеленский на днях будет говорить с представителями Вселенского патриарха Варфоломея

  •  6547 просмотра
Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

  •  11669 просмотра
Зеленский заявил, что готовится усиление ПВО Украины

Зеленский заявил, что готовится усиление ПВО Украины

  •  10644 просмотра
Рада назначила «слугу народа» Бакумова главой ВСК по фортификациям и дронам вместо Задорожного

Рада назначила «слугу народа» Бакумова главой ВСК по фортификациям и дронам вместо Задорожного

  •  8194 просмотра
Зеленский в Кропивницком посетил предприятие с сельскохозяйственного машиностроения

Зеленский в Кропивницком посетил предприятие с сельскохозяйственного машиностроения

  •  13036 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  19195 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  108716 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  107167 просмотра

Экономика

Программа национального кэшбэка повлияет на ВВП страны на 0,25% - Минэкономики

Программа национального кэшбэка повлияет на ВВП страны на 0,25% - Минэкономики

  •  2609 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 16:00 до 24:00

Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 16:00 до 24:00

  •  3044 просмотра
По областям сообщили о смягчении графиков отключений света: что предполагается

По областям сообщили о смягчении графиков отключений света: что предполагается

  •  3071 просмотра
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
Эксклюзив

  •  14628 просмотра
Зеленский в Кропивницком посетил предприятие с сельскохозяйственного машиностроения

Зеленский в Кропивницком посетил предприятие с сельскохозяйственного машиностроения

  •  13036 просмотра

Киев

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  19918 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  114285 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  117061 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  49256 просмотра
Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

19 августа 2024, 14:12  •  37272 просмотра