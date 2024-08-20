Должны полностью реализовать программу укрытий в школах - Зеленский

В Украине должны полностью реализовать программу создания укрытий в школах, чтобы в новом учебном году как можно больше детей могли пойти в школу оффлайн. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Детали

Президент отметил, что находясь в Кропивницком участвовал в заседании Конгресса местных и региональных властей, где обсудили многие вопросы, в частности, подготовку к учебному году в школах.

Среди главного - должны полностью реализовать программу укрытий в школах. Чтобы в новом учебном году как можно больше детей могли пойти в школу офлайн. Говорил об этом и с премьер-министром Украины, и с министром образования - рассказал Зеленский.

По его словам, также были сегодня вопросы по школьным автобусам.

И это надо решить именно так, как говорят в громадах. Чтобы реально обеспечить транспорт для детей. И оперативно. Дал соответствующие поручения чиновникам - сказал Зеленский.

Дополнение

Кабмин выделил еще около 5 млрд гривен из бюджета на укрытия в школах Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областей. Также распределил почти 216 млн грн на школьные автобусы.

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