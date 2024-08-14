Украина примет региональный саммит Коалиции школьного питания: что известно

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в рабочем совещании по проведению регионального саммита Коалиции школьного питания, который Украина будет принимать впервые. Мероприятие состоится 12-13 ноября этого года в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.

На совещании также присутствовали: заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования и науки Оксен Лисовой, заместитель министра экономики Татьяна Бережная, директор Департамента публичной дипломатии и коммуникаций Виктория Лялина-Бойко и руководитель команды реформы школьного питания Орест Степаняк.

Саммит будет посвящен организации питания в странах Европейского региона. Он станет площадкой для обмена опытом, усиления международного сотрудничества и расширения Коалиции школьного питания. Украина сможет представить собственную реформу школьного питания и подписать меморандумы, направленные на ее развитие.

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"То, как проводим реформу - во время обороны страны, как при всех сложностях военного времени смогли обновить нормативную базу, переоборудовать пищеблоки и построить новые, обучить поваров и в конце концов кормить детей качественно, питательно, здорово, - действительно уникальный мировой опыт", - отметила Елена Зеленская.

На панелях саммита обсудят, в частности, влияние питания на здоровье детей и качество жизни в стрессовых условиях и развитие экономики в контексте школьного питания.

"Во время реформы мы уже убедились: там, где восстанавливаются или строятся школьные кухни, столовые, появляются рабочие места, заключаются контракты с местными поставщиками, в школы, где ждет гарантированный качественный обед, охотнее отдают детей, а в городах, где есть такие школы, - больше жителей", - отметила первая леди.

Супруга Президента добавила, что Украина ожидает от саммита новых проектов и партнеров, чтобы это способствовало развитию нашего государства, образования и здоровью украинских детей.