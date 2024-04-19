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Реформа питания от первой леди: в Одесской области открыли третий кулинарный хаб
Третий кулинарный хаб открылся в Одесской области в рамках реформы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской, которая имеет целью научить школьных поваров готовить вкусные, здоровые и питательные блюда.
Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский
Ракетная атака России на украинский морской порт "Южный" нанесла ущерб сингапурским портовым объектам, говорится в обращении Зеленского к участникам встречи Украина-НАТО.
Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения
Денис "Редис" Прокопенко, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, призвал США отменить запрет на передачу западного вооружения "Азову", поскольку он препятствует боеспособности бригады и снижает обороноспособность Украины.
Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО
Укроборонпром сообщил о корпоратизации 35 предприятий, принятии 8 стандартов качества НАТО, а также об увеличении производственных мощностей оборонной промышленности.
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей
Прибыль Netflix резко выросла в первом квартале 2023 года из-за запрета на обмен паролями, добавив 9,3 миллиона новых подписчиков до почти 270 миллионов, со следующего года компания прекратит отчитываться о ключевых цифрах подписчиков.
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе
Андрей Ермак и Петер Сийярто провели телефонный разговор в ходе которого договорились встретиться на следующей неделе, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшие шаги в украинско-венгерских отношениях.
The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине
Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.
Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"
Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия, артиллерийских боеприпасов и истребителей, чтобы преодолеть российские военно-воздушные силы и приблизить мир.
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны
Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным военным целям за пределами страны, таких как российские самолеты, которые обстреливали украинские города, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов
россияне атаковали Никопольский район, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, транспортные средства и энергетическое оборудование, оставив 30 000 абонентов без электричества.