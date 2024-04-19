Реформа питания от первой леди: в Одесской области открыли третий кулинарный хаб

В рамках реформы школьного питания, инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской, в Одесской области открыт уже третий кулинарный хаб. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация, передает УНН.

Есть еще одна учебная площадка повышения квалификации школьных поваров на севере области. Одесская областная государственная администрация делает все возможное, чтобы как можно больше работников смогли повысить свою квалификацию и готовить в школах вкусные, а главное, полезные и питательные блюда - отметил заместитель председателя Одесской ОВА Антон Шалигайло.

На базе заведения созданы условия для получения профессионального образования.

"Это один из самых мощных профтехов на севере региона. Профессии, которым здесь учат, важны как сейчас, так и в период послевоенного восстановления", - убеждены в облгосадминистрации.