МОН про будівництво укриттів в школах: майже на 85% закриваємо всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою

Наразі зосереджена увага на будівництві укриттів для шкіл в регіонах, які найбільше потерпають від російських обстрілів. Майже на 85% закривають всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою. Про це повідомив журналістам міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає кореспондент УНН.

На запитання, яка кількість шкіл готова вийти в очне навчання, Лісовий відповів: "Ми будемо мати дані з 15 вересня по кінець жовтня щодо того скільки шкіл вже використало вже ці політики й вийшло на очне навчання. Маємо надію, що на початку року, як мінімум 70 тисяч плюс, бажано, щоб було 100 тис. + і до кінця року по мірі того, як будемо розбудовувати укриття ця цифра буде зростати".

Він також зазначив, що наразі зосереджена увага на укриттях в регіонах, які найбільше потерпають й несуть найбільші ризики.

Ми розробили відповідну методику оцінки ризиків, маємо червону, помаранчеву зону, де ми фінансуємо першочергово будівництво укриттів - це прифронтові, прикордонні регіони. Нам вдалося достатньо добре закрити цю потребу. 2,5 млрд в бюджеті було передбачено й додатково тиждень тому було виділено ще 5 млрд на цю потребу. Ми майже на 85% закриваємо всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою й далі будемо працювати. Є доручення, щоб в наступному році закривати вже й інші регіони також