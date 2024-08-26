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З 2025 навчального року МОН вимагатиме очного навчання дітей в школах

З 2025 навчального року МОН вимагатиме очного навчання дітей в школах

Київ • УНН

 • 16136 перегляди

З 1 вересня 2025 року МОН вимагатиме очного навчання дітей у школах за місцем перебування. До цього часу діти-переселенці можуть навчатися онлайн, але міністерство закликає батьків розглянути можливості безпечного очного навчання.

З 1 вересня 2025 року в Україні будуть достатньо жорстко вимагати виходу всіх дітей на очне навчання у школах за місцем фактичного перебування. Про це повідомив журналістам міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи дітям-переселенцям цей рік ще дозволили навчатися онлайн, Лісовий відповів: "Так. Вони можуть обирати продовжувати навчатися онлайн, але ми звичайно закликаємо батьків свідомо до цього поставитися. Ще рік онлайну – це доволі важко".

Тому спонукаємо, просимо розглядати будь-які можливості, де дитина може безпечно навчатися очно, нехай дитина йде та навчається очно. Але так, рік ще можна буде, але з 1 вересня 2025 року ми будемо достатньо жорстко вимагати повного виходу всіх дітей за місцем перебування

- сказав Лісовий.

Нагадаємо

В Міносвіти повідомляли, що навчання в школах за місцем перебування необов’язкове цього навчального року. Але в МОН заохочують батьків за можливості повертатися до очної форми, щоб учні глибше занурювались в освітній процес, отримували більше уваги від учителів та взаємодіяли з однолітками.

Доповнення

Лісовий повідомляв, що в  Україні понад 10 тис. шкіл використовують власні укриття або укриття закладів, які знаходяться поряд.

Також він розповів, що наразі увага зосереджена на будівництві укриттів для шкіл  в регіонах, які найбільше потерпають від російських обстрілів. Майже на 85% закривають всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою.

В липні 2024 року віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в  Україні впроваджують стратегію "Школа офлайн" для безпечного повернення 300 тисяч учнів до очного навчання. План включає адаптацію для різних категорій учнів, будівництво укриттів та збереження робочих місць вчителів.  

МОН про будівництво укриттів в школах: майже на 85% закриваємо всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою26.08.24, 16:50 • 27315 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство

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