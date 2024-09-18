На АЗС в Киеве произошел конфликт, в результате которого один мужчина застрелил другого. Полиция задержала подозреваемого - местного жителя 1983 года рождения. Начато уголовное производство.
В столице утром 18 сентября на одной из заправок злоумышленник застрелил мужчину и уехал с места. От огнестрельного ранения пострадавший скончался. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Сегодня около 07:00 часов на одной из автозаправок на Кольцевой дороге между двумя мужчинами возник конфликт. На территории города было введено специальную полицейскую операцию и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника
Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 1983 года рождения.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа районного управления полиции. Злоумышленник задержан.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
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