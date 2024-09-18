Киев • УНН
На заправке в Святошинском районе Киева застрелен 65-летний мужчина. Подозреваемый 41-летний мужчина задержан, правоохранители устанавливают мотивы преступления.
Правоохранители устанавливают мотивы задержанного за убийство мужчины на заправке в Святошинском районе Киева, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, как указали в прокуратуре, около 7 часов утра мужчина подходил к своему автомобилю марки Honda Accord, в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках. "После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. После этого, забрав ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства 65-летнего мужчины вблизи заправочной станции на Кольцевой дороге (ч.1 ст. 115 УК Украины).
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Правоохранители оперативно задержали 41-летнего мужчину недалеко от места преступления в порядке ст. 208 УПК Украины.
"Сейчас мотивы его действий устанавливаются", - указали в прокуратуре.