Убийство мужчины на АЗС: стрелок не может объяснить мотивы, вероятно находится под действием неизвестных препаратов

Правоохранители установили детали убийства мужчины на одной из АЗС в столице. По данным следствия, подозреваемый с гладкоствольным ружьем в руках подошел к 65-летнему мужчине и после короткого диалога совершил смертельный выстрел в голову владельца машины. Мотивы своих действий мужчина объяснить не может, поскольку вероятно находится под действием неизвестных препаратов. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.

"18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге, подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки "Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201" в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки "Honda Accord". После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления. Машину мужчина припарковал возле гаража, который находится в его пользовании, где стоял и его автомобиль. Мотивы своих действий мужчина объяснить не может, поскольку вероятно находится под действием неизвестных препаратов", - сообщили в прокуратуре.

Также отмечается, что во время проведения обыска у подозреваемого дома изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал, а также документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета", - добавили в прокуратуре.

Напомним

В столице утром 18 сентября на одной из заправок злоумышленник застрелил мужчину и уехал с места. От огнестрельного ранения пострадавший скончался. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве.

Правоохранители устанавливают мотивы задержанного из-за убийства мужчины на заправке в Святошинском районе Киева.

В ближайшее время подозреваемому, который сегодня, 18 сентября, убил пенсионера на одной из заправок столицы, изберут меру пресечения.