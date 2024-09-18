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Вбивство чоловіка на АЗС: найближчим часом підозрюваному оберуть запобіжний захід

Вбивство чоловіка на АЗС: найближчим часом підозрюваному оберуть запобіжний захід

Київ • УНН

 • 15263 перегляди

На столичній АЗС застрелено 65-річного пенсіонера. Підозрюваного затримано, у нього вилучено зброю, наркотики та боєприпаси. Поліція розглядає версії умисного вбивства з корисливих мотивів або через раптовий конфлікт.

Найближчим часом підозрюваному, який сьогодні, 18 вересня, вбив пенсіонера на одній із заправок столиці, оберуть запобіжний захід. Правоохоронці за місцем проживання та в гаражі підозрюваного виявили рушницю, пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, яка є наркотичною, а також гранату та набої різного калібру. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції Києва Анна Страшок в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Інформацію про стрілянину ми отримали близько 7 години ранку. Звернулися до нас працівники АЗС з повідомленням про стрілянину. На місце одразу виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група, співробітники кримінальної поліції. Ми виявили тіло чоловіка зі смертельним вогнепальним пораненням в голову. Загиблий - місцевий мешканець 65-років, пенсіонер. Він на декілька хвилин заїхав на заправку і, коли повертався до своєї автівки, до нього впритул підійшов невідомий та здійснив прицільний постріл з рушниці в голову. Після скоєного він забрав особисті речі чоловіка, забрав ключі від транспортного засобу - автівка Honda Accord, сів в неї та поїхав. Одразу в столиці була введена спеціальна операція, в результаті якої вже менше, ніж за 30 хвилин правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві неподалік від місця вчинення злочину на території гаражного кооперативу. Там же виявлили автівку", - сказала Страшок.

Вона розповіла, що затриманий - 41 місцевий мешканець, офіційно ніде не працює, займається ремонтом автомобілів.

"Наразі він затриманий, перебуває в приміщенні Святошинського управління поліції, з ним відбуваються першочергові слідчі дії. Чоловік мотиви не повідомляє. Взагалі він досить неадекватно поводиться. Він пройшов освідування в медичному закладі. Наразі говорити про те, чи перебуває він під дією алкоголю, або наркотичних речовин зарано, оскільки ми очікуємо результати. Можу також додати, що в автівці затриманого ми виявили рушницю, ймовірно, знаряддя вчинення злочину, який вилучили та скерували для проведення експертизи. Також там же ми виявили і пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, яка є наркотичною, але ми також очікуємо результати експертиз. Також ми вилучили гранату та набої різного калібру", - додала Страшок.

За її словами, слідство розглядає дві версії - умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, або умисне вбивство, скоєне на підґрунті раптового конфлікту.

"Чоловіку вже повідомлено про підозру. Розпочато кримінальне провадження за низкою статей - умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів; незаконне заволодіння транспортним засобом; розбій; незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконне зберігання наркотичних речовин. Найближчим часом підозрюваному оберуть запобіжний захід, враховуючи тяжкість скоєного злочину слідчі виступають за тримання під вартою. Санкція найбільш тяжкого покарання передбачає довічне позбавлення волі", - резюмувала Страшок.

Нагадаємо

В столиці вранці 18 вересня на одній із заправок зловмисник застрелив чоловіка та поїхав з місця. Від вогнепального поранення потерпілий помер. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві.

Правоохоронці встановлюють мотиви затриманого через вбивство чоловіка на заправці у Святошинському районі Києва.

Павло Башинський

Павло Башинський

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