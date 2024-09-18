Убийство мужчины на АЗС: в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения

В ближайшее время подозреваемому, который сегодня, 18 сентября, убил пенсионера на одной из заправок столицы, изберут меру пресечения. Правоохранители по месту жительства и в гараже подозреваемого обнаружили ружье, пакет с порошкообразным веществом белого цвета, вероятно, которое является наркотическим, а также гранату и патроны различного калибра. Об этом рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона, передает УНН.

"Информацию о стрельбе мы получили около 7 часов утра. Обратились к нам работники АЗС с сообщением о стрельбе. На место сразу выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники криминальной полиции. Мы обнаружили тело мужчины со смертельным огнестрельным ранением в голову. Погибший - местный житель 65-лет, пенсионер. Он на несколько минут заехал на заправку и, когда возвращался к своей машине, к нему вплотную подошел неизвестный и произвел прицельный выстрел из ружья в голову. После содеянного он забрал личные вещи мужчины, забрал ключи от транспортного средства - автомобиль Honda Accord, сел в нее и уехал. Сразу в столице была введена специальная операция, в результате которой уже меньше, чем за 30 минут правоохранители задержали подозреваемого в убийстве неподалеку от места совершения преступления на территории гаражного кооператива. Там же обнаружили автомобиль", - сказала Страшок.

Она рассказала, что задержанный - 41 местный житель, официально нигде не работает, занимается ремонтом автомобилей.

"Сейчас он задержан, находится в помещении Святошинского управления полиции, с ним происходят первоочередные следственные действия. Мужчина мотивы не сообщает. Вообще он достаточно неадекватно себя ведет. Он прошел освидетельствование в медицинском учреждении. Сейчас говорить о том, находится ли он под действием алкоголя или наркотических веществ рано, поскольку мы ожидаем результаты. Могу также добавить, что в машине задержанного мы обнаружили ружье, вероятно, орудие совершения преступления, которое изъяли и направили для проведения экспертизы. Также там же мы обнаружили и пакет с порошкообразным веществом белого цвета, вероятно, которое является наркотическим, но мы также ожидаем результаты экспертиз. Также мы изъяли гранату и патроны различного калибра", - добавила Страшок.

По ее словам, следствие рассматривает две версии - умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, или умышленное убийство, совершенное на почве внезапного конфликта.

"Мужчине уже сообщено о подозрении. Начато уголовное производство по ряду статей - умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений; незаконное завладение транспортным средством; разбой; незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также незаконное хранение наркотических веществ. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, учитывая тяжесть совершенного преступления следователи выступают за содержание под стражей. Санкция наиболее тяжкого наказания предусматривает пожизненное лишение свободы", - резюмировала Страшок.

Напомним

В столице утром 18 сентября на одной из заправок злоумышленник застрелил мужчину и уехал с места. От огнестрельного ранения пострадавший скончался. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве.

Правоохранители устанавливают мотивы задержанного из-за убийства мужчины на заправке в Святошинском районе Киева.