В Киеве двое мужчин ночью напали на работника АЗС после отказа продать алкоголь - полиция

В Киеве ночью напали на работника АЗС в Подольском районе после отказа продавать алкоголь, сообщено о подозрении двум мужчинам, сообщили в ГУНП в столице в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Злоумышленники в возрасте 21 и 24 лет, в ночное время пришли в магазин автозаправочной станции и требовали сотрудницу продать им алкоголь. Когда последняя им отказала, фигуранты вышли на улицу и во время внезапного конфликта напали на другого сотрудника, избили его и разбили мобильный телефон - сообщили в полиции.

Детали

Событие произошло на минувших выходных в Подольском районе столицы. Согласно сообщению, около 2 часов ночи в магазин автозаправочной пришли двое молодых людей, которые начали требовать у работницы продать им алкоголь. Женщина им отказала, на что последние совершили конфликт и вышли на улицу, где увидели другого работника, 45-летнего мужчину.

"Фигуранты напали на потерпевшего и начали бить его ногами и ударили металлической палкой, от чего последний потерял равновесие и упал на землю. Во время падения из кармана автозаправщика выпал его мобильный телефон, который злоумышленники разбили ногой и бросили в потерпевшего. В результате избиения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", - сообщили в полиции.

Полицейские, как указано, разыскали нападавших и доставили их в управление полиции.

"Нарушителями оказались двое местных жителей 21 и 24 лет", - указали в полиции.

Фигурантам сообщили о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью, совершенном группой лиц, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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