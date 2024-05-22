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Махінації з вугіллям на пів мільярда гривень: судитимуть екскерівника держкомпанії "Краснолиманська"

Махінації з вугіллям на пів мільярда гривень: судитимуть екскерівника держкомпанії "Краснолиманська"

Київ • УНН

 • 30828 перегляди

Колишній виконуючий обов'язки директора Державної вугільної компанії "Краснолиманська" звинувачується в заподіянні збитків на суму 358 млн грн і збитку навколишньому середовищу на суму понад 210 млн грн в результаті незаконного видобутку вугілля та продажу вугілля за заниженими цінами приватної компанії, що призвело до збитків державного підприємства.

Правоохоронці передали до суду справу щодо колишнього в.о. гендиректора ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", якого обвинувачують у завданні 358 млн грн збитків, а також заподіянні шкоди довкіллю на понад 210 млн грн.  Про це пише УНН з посиланням на заяву НАБУ. 

Деталі 

Слідчі з'ясували, що упродовж листопада 2015 року колишній керівник державного вуглевидобувного підприємства організував незаконний видобуток кам’яного вугілля за відсутності дозвільних документів, чим спричинено шкоду довкіллю на суму понад 210 млн грн.

Крім цього, з грудня 2015 року по січень 2017 року згідно з договорами, підписаними керівником ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" на користь приватної компанії за заниженими цінами реалізовано видобуте шахтою кам’яне вугілля.

У махінаціях з вугіллям на пів мільярда запідозрили екскерівника держпідприємства26.05.23, 15:05 • 399625 переглядiв

Надалі це вугілля поставлено за ринковою ціною на теплові електростанції енергогенерувальної компанії ПАТ "Центренерго", понад 3/4 акцій якої належать державі. 

Залучення посередника у цій схемі продажу кам’яного вугілля між підприємствами державної форми власності спричинило збитки ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" у розмірі 336 мільйонів гривень 

Дії колишнього очільника підприємства кваліфіковано за:
 ч. 2 ст. 240 КК України (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин),
ч. 2 ст. 28 КК України (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),
 ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем)

- заявили в НАБУ.

Нагадаємо 

У Києві судитимуть заступника директора КП "Інженерний центр" за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів у розмірі 1,4 млн грн при реконструкції сходів та бруківки на Подолі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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