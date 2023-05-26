У махінаціях з вугіллям на пів мільярда запідозрили екскерівника держпідприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишньому керівнику ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» повідомлено про підозру у завданні 336 млн грн збитків, а також заподіянні шкоди довкіллю на понад 210 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
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«25 травня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», через дії якого державі завдано збитків на суму близько 546 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що слідством установлено, що протягом листопада 2015 року колишній керівник державного вуглевидобувного підприємства організував незаконний видобуток кам’яного вугілля за відсутності дозвільних документів, чим спричинено шкоду довкіллю на суму понад 210 мільйонів гривень.
«Окрім цього, з листопада 2015 року по січень 2017 року згідно договорів укладених керівником ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на користь приватної компанії реалізовано видобуте шахтою кам'яне вугілля за заниженими цінами, яке в подальшому реалізоване за ринковою ціною на теплові електростанції ПАТ «Центренерго» 2/3 акцій, якої належать державі», - зазначається в повідомленні.
У САП повідомляють, що таким чином, залучення у цій схемі продажу кам’яного вугілля посередника – приватної компанії між підприємствами державної форми власності спричинило збитки у розмірі 336 мільйонів гривень.
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