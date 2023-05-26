В махинациях с углем на полмиллиарда заподозрили экс-руководителя госпредприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывшему руководителю ГП «Угольная компания «Краснолиманская» сообщено о подозрении в нанесении 336 млн грн убытков, а также причинении вреда окружающей среде на более 210 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
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«25 мая 2023 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю ГП «Угольная компания «Краснолиманская», из-за действий которого государству нанесен ущерб на сумму около 546 миллионов гривен», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что следствием установлено, что в течение ноября 2015 года бывший руководитель государственного угледобывающего предприятия организовал незаконную добычу каменного угля при отсутствии разрешительных документов, чем нанесен ущерб окружающей среде на сумму более 210 миллионов гривен.
«Кроме этого, с ноября 2015 года по январь 2017 года согласно договоров заключенных руководителем ГП «Угольная компания «Краснолиманская» в пользу частной компании реализовано добытый шахтой каменный уголь по заниженным ценам, который в дальнейшем реализован по рыночной цене на тепловые электростанции ПАО «Центрэнерго» 2/3 акций, которой принадлежат государству», - отмечается в сообщении.
В САП сообщают, что таким образом, привлечение в этой схеме продажи каменного угля посредника – частной компании между предприятиями государственной формы собственности повлекло убытки в размере 336 миллионов гривен.
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