Махинации с углем на пол миллиарда гривен: будут судить экс руководителя госкомпании"Краснолиманская"

Правоохранители передали в суд дело в отношении бывшего и. о. гендиректора ГП "Угольная компания "Краснолиманская", которого обвиняют в нанесении 358 млн грн убытков, а также причинении вреда окружающей среде более чем на 210 млн грн. об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НАБУ.

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Следователи выяснили, что в течение ноября 2015 года бывший руководитель Государственного угледобывающего предприятия организовал незаконную добычу каменного угля при отсутствии разрешительных документов, чем причинен вред окружающей среде на сумму более 210 млн грн.

Кроме этого, с декабря 2015 года по январь 2017 года согласно договорам, подписанным руководителем ГП "Угольная компания "Краснолиманская" в пользу частной компании по заниженным ценам реализован добытый шахтой каменный уголь.

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В дальнейшем этот уголь поставлен по рыночной цене на тепловые электростанции энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго", более 3/4 акций которой принадлежат государству.

Привлечение посредника в этой схеме продажи каменного угля между предприятиями государственной формы собственности повлекло убытки ГП "Угольная компания" Краснолиманская " в размере 336 миллионов гривен

Действия бывшего главы предприятия квалифицированы по:

ч. 2 ст. 240 УК Украины (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых),

ч. 2 ст. 28 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),

ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) - заявили в НАБУ.

Напомним

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