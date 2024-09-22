На Київщині чоловік влаштував стрілянину з автомата у магазині: поранено двох людей
Київ • УНН
У магазині Обухівського району чоловік влаштував стрілянину, поранивши продавчиню і власника. 36-річного нападника затримано, йому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.
Вдень, 22 вересня, чоловік влаштував стрілянину в одному з магазинів Обухівського району. Внаслідок інциденту постраждало людей. Наразі нападника затримали правоохоронці. Про це заявили в Національній поліції, передає УНН.
Деталі
Як розповіли правоохоронці, близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину.
Нападник поранив продавчиню і власника закладу, та втік.
Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель.
Правоохоронці оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку. Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років
Нагадаємо
У Подільському районі Києва двоє молодиків побили працівника АЗС після відмови продати їм алкоголь вночі. Нападникам 21 та 24 роки, їм загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство.