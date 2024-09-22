На Киевщине мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине: ранены два человека

Днем, 22 сентября, мужчина устроил стрельбу в одном из магазинов Обуховского района. В результате инцидента пострадали люди. Сейчас нападавшего задержали правоохранители. Об этом заявили в Национальной полиции, передает УНН.

Детали

Как рассказали правоохранители, около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в магазин на Обуховщине и начал хаотичную стрельбу.

Нападавший ранил продавщицу и владельца заведения, и убежал.

Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стула. Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель.

Правоохранители оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке. Раненым медики оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет - заявили в Нацполиции.

Напомним,

В Подольском районе Киева двое парней избили работника АЗС после отказа продать им алкоголь ночью. Нападавшим 21 и 24 года, им грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.