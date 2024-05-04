На Одещині знайдено скарб срібних монет часів Кримського ханства

У Подільському районі Одеської області історик Сергій Жосан виявив "Флоранський скарб" – колекцію 140 срібних монет з епохи Кримського ханства. Знахідка, зроблена 22 квітня у яру поблизу села Флора, вказує на можливе заховання скарбу під час набігів кримських татар. Про це написала ГО "Краєзнавці Одещини" на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

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У Подільському районі Одеської області історик Сергій Жосан, який є членом Громадської організації "Краєзнавці Одещини", знайшов колекцію срібних монет з часів Кримського ханства, відому як "Флоранський скарб". Це сталося 22 квітня у яру поблизу села Флора, що належить до Окнянської селищної ради в об'єднаній територіальній громаді.

Скарб включає в себе 140 срібних монет, відомих як акче, які були виготовлені в Криму у 1480-х роках під час правління хана Менглі Гірея І.

Скоріш за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Скарб лежав в горщику, на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20х20х5 см. Яр, в якому було знайдено скарб, впадає в річку Ягорлик