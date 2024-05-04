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В Одесской области найден клад серебряных монет времен Крымского ханства
За сутки оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и запускали "шахеды"
Ситуация на Сумщине: россияне обстреляли 5 приграничных общин, зафиксировано 46 взрывов
Прокуратура начала расследование в результате вражеского обстрела Харькова 4 мая
В Донецкой области от обстрелов РФ 3 мая погибли три человека, семеро - ранены
Бизнесмен подарил квартиру семье погибшего в Одессе фельдшера
Российские обстрелы повредили Пункт несокрушимости и учебное заведение на Херсонщине
Еще плюс 1260 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС
На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения
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В Одесской области найден клад серебряных монет времен Крымского ханства
Историк Сергей Жосан обнаружил "флорентийский клад" из 140 серебряных монет эпохи Крымского ханства, вероятно, спрятанных во время крымскотатарских набегов, в овраге вблизи села Флора в Одесской области.
За сутки оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и запускали "шахеды"
В течение суток оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и "Градов", вызвав пожары, повреждения зданий, ранения нескольких человек, погибла 82-летняя женщина.
Ситуация на Сумщине: россияне обстреляли 5 приграничных общин, зафиксировано 46 взрывов
россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, вызвав 46 взрывов.
Прокуратура начала расследование в результате вражеского обстрела Харькова 4 мая
В ночь на 4 мая российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников, ранив четырех гражданских, в том числе ребенка, что стало поводом для расследования нарушения законов и обычаев войны.
В Донецкой области от обстрелов РФ 3 мая погибли три человека, семеро - ранены
Три человека погибли и семеро получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 3 мая.
Бизнесмен подарил квартиру семье погибшего в Одессе фельдшера
Бизнесмен из Одесской области подарил полностью меблированную двухкомнатную квартиру семье фельдшера Сергея Ротаря, который погиб во время российского ракетного обстрела Одессы 15 марта.
Российские обстрелы повредили Пункт несокрушимости и учебное заведение на Херсонщине
Российские обстрелы в Херсонской области повредили "Точку несокрушимости", башню сотовой связи, учебное заведение и 10 частных домов, но не привели к жертвам среди гражданского населения.
Еще плюс 1260 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 473 400 человек личного состава и 7366 танков.
В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС
Три пожара вспыхнули в Харькове из-за массированной атаки российских беспилотников в ночь на 4 мая, причем один крупный пожар охватил склады на площади около 3 000 квадратных метров, в результате чего 4 человека, в том числе ребенок, получили ранения.
На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения
5 российских беспилотников были сбиты в Днепропетровской области, что привело к ранениям, разрушениям инфраструктуры и жилых домов, а также пожару.