В Одесской области найден клад серебряных монет времен Крымского ханства

В Подольском районе Одесской области историк Сергей Жосан обнаружил "Флоранский клад" - коллекцию 140 серебряных монет из эпохи Крымского ханства. Находка, сделанная 22 апреля в овраге вблизи села Флора, указывает на возможное захоронение клада во время набегов крымских татар. Об этом написала ОО "Краеведы Одесской области" на своей странице, пишет УНН.

Детали

В Подольском районе Одесской области историк Сергей Жосан, который является членом Общественной организации "Краеведы Одесской области", нашел коллекцию серебряных монет со времен Крымского ханства, известную как "Флоранский клад". Это произошло 22 апреля в овраге вблизи села Флора, что относится к Окнянскому поселковому совету в объединенной территориальной громаде.

Сокровище включает в себя 140 серебряных монет, известных как акче, которые были изготовлены в Крыму в 1480-х годах во время правления хана Менгли Гирея I.

Скорее всего, клад был спрятан во время подольских набегов крымских татар. Клад лежал в горшке, на глубине 40 см. Сверху был прикрыт известняковой плиткой природного происхождения квадратной формы, примерно 20х20х5 см. Яр, в котором был найден клад, впадает в реку Ягорлык - сообщил Сергей Жосан.

В настоящее время находка проходит исследование и описание, после чего планируется передача ее в Подольский городской краеведческий музей в Одесской области.

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