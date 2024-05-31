У Святошинському районі столиці сквер назвали на честь Героїв ОУН
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва зелена зона на перетині вулиць Академіка Палладіна та Берестейського отримала назву Героїв ОУН.
У Святошинському районі столиці безіменній зелені зоні, що розташована на перетині проспектів Академіка Палладіна та Берестейського й вулиці Ореста Васкула, присвоїли ім’я сквер Героїв ОУН. Про це повідомляє пресслужба Київради, пише УНН.
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Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 64 депутати Київської міської ради.
Як розповів заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, нову назву скверу обрали за результатами громадського обговорення та голосування в застосунку "Київ Цифровий".
Увіковічуємо на карті міста визначні історичні події та людей, які в різні часи боролись за Україну. Тепер у нас з'явився сквер Героїв ОУН. Це рішення сприятиме вшануванню пам’яті учасників підпілля Організації українських націоналістів під час Другої світової війни та учасників російсько-української війни - бійців Батальйону ОУН, що з 2014 року захищає Україну від окупантів. Зелена зона відтепер має символічне значення, оскільки її назва уособлює національну гордість та ідентичність, а також підтримку ідеї української самосвідомості та суверенітету,
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