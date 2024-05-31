В Святошинском районе столицы сквер назвали в честь Героев ОУН
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева зеленая зона на пересечении улиц Академика Палладина и Берестейского получила название Героев ОУН.
В Святошинском районе столицы безымянной зелени зоне, расположенной на пересечении проспектов Академика Палладина и Берестейского и улицы Ореста Васкула, присвоили имя сквер Героев ОУН. Об этом сообщает пресс служба Киевсовета, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 64 депутата Киевского городского совета.
Как рассказал заместитель городского головы-секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, новое название сквера выбрали по результатам общественного обсуждения и голосования в приложении "Киев цифровой".
Увековечиваем на карте города выдающиеся исторические события и людей, которые в разные времена боролись за Украину. Теперь у нас появился сквер Героев ОУН. Это решение будет способствовать чествованию памяти участников подполья Организации украинских националистов во время Второй мировой войны и участников российско-украинской войны - бойцов батальона ОУН, что с 2014 года защищает Украину от оккупантов. Зеленая зона отныне имеет символическое значение, поскольку ее название олицетворяет национальную гордость и идентичность, а также поддержку идеи украинского самосознания и суверенитета,
Напомним
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