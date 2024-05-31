В Святошинском районе столицы сквер назвали в честь Героев ОУН

В Святошинском районе столицы безымянной зелени зоне, расположенной на пересечении проспектов Академика Палладина и Берестейского и улицы Ореста Васкула, присвоили имя сквер Героев ОУН. Об этом сообщает пресс служба Киевсовета, пишет УНН.

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Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 64 депутата Киевского городского совета.

Как рассказал заместитель городского головы-секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, новое название сквера выбрали по результатам общественного обсуждения и голосования в приложении "Киев цифровой".

Увековечиваем на карте города выдающиеся исторические события и людей, которые в разные времена боролись за Украину. Теперь у нас появился сквер Героев ОУН. Это решение будет способствовать чествованию памяти участников подполья Организации украинских националистов во время Второй мировой войны и участников российско-украинской войны - бойцов батальона ОУН, что с 2014 года защищает Украину от оккупантов. Зеленая зона отныне имеет символическое значение, поскольку ее название олицетворяет национальную гордость и идентичность, а также поддержку идеи украинского самосознания и суверенитета, - подчеркнул Владимир Бондаренко.

Напомним

Киевский городской совет переименовал Проспект Правды в Подольском районе в проспект Европейского Союза в честь геополитического, экономического и военного партнера Украины - Европейского Союза.