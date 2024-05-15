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Збитки на понад мільйон гривень на поставках насіння: судитимуть заступника директора філії ДП "Укрліктрави"

Збитки на понад мільйон гривень на поставках насіння: судитимуть заступника директора філії ДП "Укрліктрави"

Київ • УНН

 • 14366 перегляди

Колишнього заступника директора філії державного підприємства "Укрліктрави" судитимуть за розтрату понад 1,2 млн грн з державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем та завищення ціни контрактів на постачання насіння кукурудзи з приватною компанією.

Заступника директора філії ДП "Укрліктрави" судитимуть за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою, що завдало понад мільйон гривень шкоди державному бюджету. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі 

Слідством встановлено, що у жовтні 2022 року між державним підприємством та приватною структурою укладено договори поставки сільськогосподарської продукції та у подальшому додаткові угоди до них.

В свою чергу, обвинувачений, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив укладення з приватним підприємством договорів поставки насіння кукурудзи за майже вдвічі заниженою вартістю.

Відповідно до висновків судових експертиз, заниження вартості на продукцію спричинило шкоду державному бюджету в розмірі понад 1,2 млн гривень. Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника директора однієї з філій ДП "Укрліктрави" за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

- резюмували в прокуратурі. 

На Київщині судитимуть фінансиста військової частини, який перерахував дружині 20 мільйонів гривень11.04.24, 15:21 • 20912 переглядiв

Доповнення

Як заявили, що у відомстві обвинувальний акт відносно колишнього заступника директора філії держпідприємства скеровано до суду для розгляду по суті.

Також прокурором в інтересах держави заявлено позов про відшкодування збитків. Окрім того, у відомстві розповіли, що слідство щодо іншого співучасника злочину триває, останній переховуються закордоном.

Слід зазначити, що раніше до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього директора філії вказаного державного підприємства, який вже розглянуто судом та винесено обвинувальний вирок

- підсумували у Київській міській прокуратурі. 

Нагадаємо

У Києві судитимуть заступника директора КП "Інженерний центр" за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів у розмірі 1,4 млн грн при реконструкції сходів та бруківки на Подолі. 

Володимир Омельченко

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