Убытки более чем на миллион гривен на поставках семян: будут судить заместителя директора филиала ГП "Укрликтравы"

Заместителя директора филиала ГП "Укрликтравы" будут судить по факту растраты чужого имущества, путем злоупотребления служебным лицом, что нанесло более миллиона гривен ущерба государственному бюджету. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Следствием установлено, что в октябре 2022 года между государственным предприятием и частной структурой заключены договоры поставки сельскохозяйственной продукции и в дальнейшем дополнительные соглашения к ним.

В свою очередь, обвиняемый, действуя по предварительному сговору группой лиц, обеспечил заключение с частным предприятием договоров поставки семян кукурузы по почти вдвое заниженной стоимости.

Согласно выводам судебных экспертиз, занижение стоимости на продукцию повлекло ущерб государственному бюджету в размере более 1,2 млн гривен. Подольской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора одного из филиалов ГП "Укрликтравы" по факту растраты чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) - резюмировали в прокуратуре.

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Дополнение

Как заявили, что в ведомстве обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора филиала госпредприятия направлен в суд для рассмотрения по существу.

Также прокурором в интересах государства заявлен иск о возмещении убытков. Кроме того, в ведомстве рассказали, что следствие в отношении другого соучастника преступления продолжается, последний скрывается за границей.

Следует отметить, что ранее в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего директора филиала указанного государственного предприятия, который уже рассмотрен судом и вынесен обвинительный приговор - подытожили в Киевской городской прокуратуре.

Напомним

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