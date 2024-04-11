На Киевщине будут судить финансиста воинской части, который перечислил жене 20 миллионов гривен
Киев • УНН
Военный чиновник в Киевской области перечислил 20 миллионов гривен на счет своей жены под видом дополнительного вознаграждения, за что ему грозит до 10 лет заключения за злоупотребление служебным положением.
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Киевской области, который перечислил на счет своей жены 20 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
В ведомстве объяснили, что чиновник пытался "замести следы" своего халатного отношения к финансам части перед командованием войск.
Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене - старшему солдату этой части. Сейчас все деньги возвращены военной части.
Фигурант подозревается по ч. 4 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, если это причинило существенный вред). Обвинительный акт направлен в суд
Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.
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Дополнение
В Государственном бюро расследований рассказали, что мужчина не планировал выплачивать эти деньги старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его халатности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц.
Однако он снова "не справился с заданием", не проследил и деньги реально поступили на карточку жены.
Напомним,
Правоохранители завершили расследование в отношении заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который заставлял своих подчиненных строить дом для тещи. Обвинительный акт направлен в суд.
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