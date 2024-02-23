Змушував підлеглих будувати будинок для тещі: на Одещині судитимуть посадовця військової частини
Київ • УНН
Заступник командира батальйону в Одеській області постане перед судом за те, що змушував своїх підлеглих будувати будинок для тещі замість виконання військових обов'язків.
Правоохоронці завершили розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини, який змушував своїх підлеглих будувати будинок для тещі. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.
Деталі
Як повідомляється, у серпні 2022 року посадовець військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою.
Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн
Обвинувальний акт направлено до суду.
Доповнення
Це вже не перший випадок, коли посадовці військових частин примушували своїх підлеглих будувати собі маєтки.
Зокрема, ДБР завершило розслідування щодо колишнього начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який змушував солдатів будувати йому приватний маєток.