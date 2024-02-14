Змушував солдатів будувати собі маєток: судитимуть ексвоєнкома із Закарпаття
Київ • УНН
Колишній військовий командир із Закарпатської області постане перед судом за те, що змушував солдатів будувати його приватний маєток.
ДБР завершило розслідування щодо колишнього начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який змушував солдатів будувати йому приватний маєток. Тепер він постане перед судом. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.
Деталі
Як зазначається, обвинувальний акт щодо ексвоєнкома із Закарпаття направлено до суду.
Влітку 2023 року ДБР викрило посадовця у взаємодії з Нацполіцією.
За наказом посадовця підлеглі військовослужбовці з січня до серпня минулого року замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку.
На будівництві постійно працювали п’ятеро солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю. Попри це усі військові отримували матеріальне забезпечення від держави.
"Таким чином їм було безпідставно нараховано і виплачено понад 500 тисяч грн.", - вказали в ДБР.
Колишнього військового комісара обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Доповнення
Посадовця було звільнено з займаної посади.
Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тис. грн застави.
Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків, вказали в ДБР. На фігуранта також складено адмінпротокол про корупцію.