Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья

ГБР завершило расследование касательно бывшего начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который заставлял солдат строить ему частный особняк. Теперь он предстанет перед судом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Как отмечается, обвинительный акт в отношении экс-военкома из Закарпатья направлен в суд.

Летом 2023 года ГБР разоблачило чиновника во взаимодействии с Нацполицией.

По приказу чиновника подчиненные военнослужащие с января по август прошлого года вместо службы проводили строительные работы в его имении.

На стройке постоянно работали пятеро солдат. Еще один подчиненный по согласованию с руководителем вместо службы занимался предпринимательской деятельностью. Несмотря на это все военные получали материальное обеспечение от государства.

"Таким образом им было безосновательно начислено и выплачено более 500 тысяч грн.", - указали в ГБР.

Бывшего военного комиссара обвиняют в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Дополнение

Чиновник был уволен с занимаемой должности.

Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 800 тыс. грн залога.

Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба, указали в ГБР. На фигуранта также составлен админпротокол о коррупции.