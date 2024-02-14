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Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья

Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 09:40  •  13340 просмотра

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Бывший военный командир из Закарпатской области предстанет перед судом за то, что заставлял солдат строить его частный особняк.

ГБР завершило расследование касательно бывшего начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который заставлял солдат строить ему частный особняк.  Теперь он предстанет перед судом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР. 

Детали

Как отмечается, обвинительный акт в отношении экс-военкома из Закарпатья направлен в суд.

Летом 2023 года ГБР разоблачило чиновника во взаимодействии с Нацполицией.

 По приказу чиновника подчиненные военнослужащие с января по август прошлого года вместо службы проводили строительные работы в его имении.

На стройке постоянно работали пятеро солдат. Еще один подчиненный по согласованию с руководителем вместо службы занимался предпринимательской деятельностью. Несмотря на это все военные получали материальное обеспечение от государства. 

"Таким образом им было безосновательно начислено и выплачено более 500 тысяч грн.", - указали в ГБР. 

Бывшего военного комиссара обвиняют в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Дополнение

Чиновник был уволен с занимаемой должности. 

Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 800 тыс. грн залога.

Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба, указали в ГБР. На фигуранта также составлен админпротокол о коррупции.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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