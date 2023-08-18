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Змушував підлеглих будувати будинок: посадовцю військової частини на Одещині повідомили про підозру

Змушував підлеглих будувати будинок: посадовцю військової частини на Одещині повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 796545 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Він майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Про це повідомляє УНН із посиланям на ДБР.

Деталі

Так, з серпня 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків, будувати для нього маєток під Одесою.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн.

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо

Личаківський районний суд Львова 7 серпня відправив під варту військового комісара одного з районів Закарпаття, підозрюваного у використанні солдатів для будівництва його маєтку, при цьому йому визначено заставу.

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