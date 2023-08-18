Заставлял подчиненных строить дом: должностному лицу воинской части в Одесской области сообщили о подозрении

Детали

Так, с августа 2022 года заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей, строить для него имение под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

Сейчас заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним

Лычаковский районный суд Львова 7 августа отправил под стражу военного комиссара одного из районов Закарпатья, подозреваемого в использовании солдат для строительства его имения, при этом ему определен залог.