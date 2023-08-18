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Заставлял подчиненных строить дом: должностному лицу воинской части в Одесской области сообщили о подозрении

Заставлял подчиненных строить дом: должностному лицу воинской части в Одесской области сообщили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий. Он почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Так, с августа 2022 года заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей, строить для него имение под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

Сейчас заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним

Лычаковский районный суд Львова 7 августа отправил под стражу военного комиссара одного из районов Закарпатья, подозреваемого в использовании солдат для строительства его имения, при этом ему определен залог.

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